INSP: 2 cazuri de infecție cu virusul West Nile, confirmate în Argeș în 2026

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 oct. 2026, 15:56

2 cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost înregistrate în județul Argeș între 3 iunie și 30 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). La nivel național, instituția raportează 117 cazuri, iar localizarea s-a făcut după unitatea teritorială de expunere.

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