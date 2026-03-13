Alarmă la Dacia Mioveni: 1.200 de concedieri și scăderea producției după 22 de ani de creștere

Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) atrage atenţia, vineri, că în acest an se va înregistra o scădere a producţiei la uzina de la Mioveni, după mai bine de două decenii, urmând să fie făcute şi reduceri semnificative de personal.

Sindicatul reaminteşte, într-un comunicat, că Grupul Renault a decis recent ca modelul Dacia Striker să fie produs în Turcia, iar noul model electric din segmentul A să fie fabricat în Slovenia, nu la Mioveni.

„Motivele sunt cunoscute: infrastructura întârziată - inclusiv Autostrada Piteşti-Sibiu, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală şi politică, dar şi programele economice impredictibile. Toate acestea contribuie la scăderea atractivităţii României pentru investiţii. Impactul asupra judeţului Argeş poate fi major", se arată în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, Uzina Dacia asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă direct şi susţine alte zeci de mii de joburi în mod indirect, la firmele furnizoare. Astfel, orice scădere a producţiei uzinei de la Mioveni „se transmite în lanţ în întreaga economie locală".

„Anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producţiei şi de concediere a aproximativ 1.200 de angajaţi, pe fondul scăderii cererii şi al accelerării proceselor de robotizare şi automatizare. Peste 90% din producţia uzinei de la Mioveni este destinată exportului, iar pierderea unor modele fabricate aici poate avea efecte serioase asupra economiei locale şi naţionale", se mai menţionează în comunicat.