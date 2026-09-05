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Intervenție dificilă pentru salvarea a șase turiști străini din Munții Făgăraș
Intervenție de salvare în Munții Făgăraș
Şase turiști străini au fost ajutaţi de salvamontiştii argeşeni, după ce au plecat în drumeţie în Munţii Făgăraş şi au început să se simtă rău.
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