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Intervenție în desfășurare în masivul Iezer-Păpușa. Salvamont Argeș intervine pentru un cioban atacat de urs
Foto cu caracter ilustrativ
Un cioban a fost atacat de un urs în Masivul Iezer-Păpușa, în zona Vârfului Iezerul Mic. Incidentul s-a produs joi seară, însă bărbatul a reușit să ceară ajutor abia vineri dimineață, după ce a supraviețuit atacului.
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