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Actualitate· 2 min citire
Focuri de armă trase de polițiști pe DN 7, după un accident. Doi tineri au ajuns în arest
Foto/Arhivă
Publicat29 aug. 2026, 17:37
SursăRealitatea.Net
Polițiștii din Dâmbovița au fost obligați să execute două focuri de avertisment pentru a aplaneze un scandal violent izbucnit pe DN 7, în comuna Crângurile. Conflictul a izbucnit pe fondul unui accident rutier, când ruda și susținătorii persoanelor implicate s-au luat la bătaie chiar în mijlocul drumului.
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