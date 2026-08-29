Focuri de armă trase de polițiști pe DN 7, după un accident. Doi tineri au ajuns în arest

Publicat 29 aug. 2026, 17:37 Sursă Realitatea.Net

Polițiștii din Dâmbovița au fost obligați să execute două focuri de avertisment pentru a aplaneze un scandal violent izbucnit pe DN 7, în comuna Crângurile. Conflictul a izbucnit pe fondul unui accident rutier, când ruda și susținătorii persoanelor implicate s-au luat la bătaie chiar în mijlocul drumului.

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