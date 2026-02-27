De 5 luni fără apă potabilă: situație dramatică pentru locuitorii din Curtea de Argeș

Situația locuitorilor din Curtea de Argeș este dramatică, la 5 luni de când au rămas fără apă potabilă. Bacteriile extrem de periculoase fac imposibilă utilizarea apei de la robinete. În urma analizelor de la stația de tratare a apei a reieșit că aceste bacterii se înmulțesc alarmant. În ultima săptămână, nivelul s-a dublat. Anchetatorii au descoperit acum că bacteriile periculoase ar proveni de la mai multe unități turistice din apropierea Barajului Vidraru, unde vidanjarea nu s-ar fi făcut de ani de zile.

„Da, în fiecare zi... o folosesc pentru menaj, o folosesc pentru igiena personală, o folosesc mai în toate chestiile în care să mă feresc de bacteria respectivă, nu? Și eu, și familia, și toată lumea”, spune un bărbat.

„E greu, dar ce să facem? Trebuie să ne descurcăm”, a declarat o femeie.

„Ca să speli legumele când gătești sau alte astea... nu... adică ai frica de a folosi apa pentru a spăla fructe, legume sau alte astea. De gătit, la fel, folosim apa asta care...”, a adăugat o altă persoană.

„Să cari apă să te speli și să și faci mâncare și să ai grijă și de copil e foarte greu. Dacă nimeni nu ia nicio măsură, noi ce să facem? Ne mulțumim că avem de unde lua apă”, a explicat o localnică.

Locuitorii din Argeș spun că nu mai au speranțe și că se așteaptă ca situația să nu se rezolve prea curând.

„Eu cred că va dura mai mult. Dacă nu investesc în stația de epurare, nu se poate face nimic”, a precizat, de asemenea, o femeie.

„Avem reprezentanți locali, avem reprezentanți la nivel de Parlament, da? Reprezentanți care practic nu știu dacă au luat măsuri sau atitudine. S-au cheltuit în campaniile electorale pentru președinție, acel tur întâi anul ăsta, care... cum să spun... milioane de euro... și nu e nimeni tras la răspundere. Dar pentru o populație de 40.000, să zic cu zonele limitrofe de lângă Curtea de Argeș, nu se găsesc 2 milioane de lei sau de euro - nu știu cât este - adică prețul, să se facă lucrul ăsta”, mai spune un localnic.