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Femeie ajunsă la spital după un conflict în familie la Curtea de Argeș. Socrul ar fi înjunghiat-o

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Scris deMădălina Cristea
Publicat21 sept. 2026, 12:33
SursăRealitatea.net

O femeie ar fi fost înjunghiată în spate de socrul său, la Curtea de Argeș, după ce ar fi intervenit într-un conflict dintre acesta și soacra sa. Victima a ajuns la spital și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, iar bărbatul a fost dus la Poliție.

O femeie ar fi ajuns la spital după ce ar fi fost înjunghiată de socrul său, în urma unui conflict de familie petrecut la Curtea de Argeș. Din primele informații, victima ar fi intervenit într-o dispută dintre socru și soacră, moment în care bărbatul ar fi scos un cuțit tip briceag și ar fi lovit-o în zona spatelui. Rănile suferite de femeie ar fi necesitat o intervenție chirurgicală. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, aceasta se află în stare stabilă.

Femeia ar fi intervenit în conflictul dintre socru și soacră

Incidentul ar fi avut loc în timpul unei dispute în familie, la Curtea de Argeș. Nora ar fi încercat să intervină între cei doi, iar socrul ar fi atacat-o cu un briceag, lovind-o în spate. Femeia a fost transportată la spital, unde medicii au intervenit chirurgical. Starea sa este stabilă, potrivit primelor informații, conform presei locale.

Bărbatul a fost dus la Poliție

După incident, bărbatul ar fi fost identificat și prins de polițiști. Acesta a fost dus ulterior la sediul Poliției pentru cercetări și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea. Anchetatorii urmează să stabilească exact cum a izbucnit conflictul și în ce condiții a fost rănită femeia. În funcție de rezultatul cercetărilor, oamenii legii vor dispune măsurile legale.

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