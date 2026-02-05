Realitatea de Arges - Știri de Ultimă Oră

Bulgaria blochează exporturile de combustibil și dezvăluie cât pot rezista rezervele interne

Guvernul din Bulgaria a anunțat că rezervele strategice de carburanți ale țării sunt suficiente pentru a acoperi consumul intern pentru o perioadă limitată, după decizia autorităților de a suspenda exporturile de combustibil.

Trump transmite că Iranul poate participa la Cupa Mondială. Anunțul făcut de șeful FIFA

Crin Antonescu, despre decizia privind trupele SUA la baza de la Kogălniceanu: „Parlamentul trebuie să decidă, nu președintele României”
Politica -

Dan Dungaciu, analiză amplă despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu văd că lucrurile ar merge spre bine”
Politica -

George Simion acuză PSD că pregătește intrarea României în război: „Partidul trădător vrea să voteze atacarea Iranului din bazele din țară”
Actualitate -

Administrația Trump propune o nouă rundă de negocieri Rusia–Ucraina, mediată de SUA
Politica -

Crin Antonescu: „Acest Guvern nu are cum să funcționeze. Noi nu știm nici cheltuielile președintelui din campanie!”
Actualitate -

Fotbal: Bayern Munchen și Atletico și-a umilit adversarele, marcându-le în total 11 goluri
Sport -

Oana Țoiu, chemată în Parlament să dea explicații în scandalul repatrierii din Orientul Mijlociu
Politica -

Atac rusesc cu drone în Harkov: 13 răniți, inclusiv doi copii, după un atac devastator asupra zonelor rezidențiale

Protest în Capitală: minerii cer oprirea concedierilor de la Complexul Energetic Oltenia

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu

Orientul Mijlociu fierbe. Iranul lansează noi rachete spre Israel și statele din Golf

Unde poți vedea filmele nominalizate la Oscar

Descinderi la proprietatea lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Noi căutări de probe în ancheta privind abuzurile sexuale

Românii taie din cheltuieli, de teama climatului economic imprevizibil: 6 din 10 renunță la produse neesențiale când cumpără online – SONDAJ

Teheranul atacă declarațiile Ursulei von der Leyen: „Ipocrizie” în reacția la loviturile SUA și Israel

Europa, lovită de scumpirea gazelor: prețurile urcă cu aproape 50%
Economie-

Criza petrolului: Ungaria interzice exportul de țiței și carburanți
Economie-

Bilete de avion mai scumpe. Companiile aeriene majorează tarifele, pe fondul scumpirii combustibilului
Economie-

Actualitate

Putin i-a transmis lui Trump că Rusia nu oferă Iranului informații despre pozițiile militare americane

Sport

Fotbal. Programul primei etape din play-off și play-out în Superliga României

Politica

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vine în vizită la Bucureşti

Actualitate

Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității

Actualitate

Scandal în Biserica Catolică: episcop din SUA, acuzat că a furat sute de mii de dolari din fondurile bisericii

Actualitate

Sondaj în Republica Moldova: majoritatea cetățenilor se opun unirii cu România, dar sprijină aderarea la Uniunea Europeană

Actualitate

Avertisment dur de la Trump: Iranul riscă lovituri „de 20 de ori mai puternice” dacă oprește petrolul din Golful Persic

Actualitate

Atac violent în Prahova: un bărbat și-a lovit fosta soție cu o rangă. Intervenția unui martor a salvat-o

Actualitate

Amenințări de la Teheran! Un oficial iranian spune că Donald Trump o să fie „eliminat”

Actualitate

Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA

Actualitate

Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro

Actualitate

Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan

