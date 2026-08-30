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Accident grav pe Drumul Expres 12, în Argeș. Mașină mistuită de flăcări, după ce a lovit parapetul de la marginea șoselei
Mașina s-a făcut scrum după ce s-a proptit în parapetul de pe marginea drumului. Foto/arges-stiri.ro
Publicat30 aug. 2026, 18:03
SursăRealitatea.Net
Un accident urmat de un incendiu violent s-a produs duminică după-amiază pe Drumul Expres DEx 12, pe sensul Slatina - Pitești. O mașină a fost distrusă complet de flăcări după ce a derapat și s-a izbit de un parapet, însă șoferul și pasagerul au reușit să se salveze la timp.
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