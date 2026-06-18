Colet suspect găsit lângă un bloc din județul Argeș. Locatarii au fost evacuați, iar traficul pe DN 73 a fost deviat

Traficul rutier pe DN 73, între Pitești și Câmpulung, a fost restricționat joi în comuna Mărăcineni, după ce un colet suspect a fost găsit în apropierea unui bloc de locuințe. Polițiștii au intervenit și au stabilit un perimetru de siguranță în zonă.

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