Colet suspect găsit lângă un bloc din județul Argeș. Locatarii au fost evacuați, iar traficul pe DN 73 a fost deviat

Traficul rutier pe DN 73, între Pitești și Câmpulung, a fost restricționat joi în comuna Mărăcineni, după ce un colet suspect a fost găsit în apropierea unui bloc de locuințe. Polițiștii au intervenit și au stabilit un perimetru de siguranță în zonă.
Măsura a dus la devierea traficului pe sensul de mers dinspre Câmpulung spre Pitești. Autoritățile au luat această decizie pentru ca zona să poată fi verificată în siguranță de echipele specializate. Polițiștii au anunțat că, după sesizarea privind coletul suspect, au fost luate măsuri de protecție atât pentru șoferi, cât și pentru persoanele aflate în apropiere. Locatarii din blocul lângă care a fost găsit coletul au fost evacuați preventiv.
„În urma sesizării privind un colet suspect în zona unui bloc de locuinţe situat în Mărăcineni, a fost luată măsura de realizare a unui perimetru de siguranţă. Astfel, au fost luate măsuri de deviere a traficului de pe DN 73, pe sensul de deplasare dinspre Câmpulung spre Piteşti”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.
O intervenție similară a avut loc în Pitești
O altă intervenție pirotehnică a avut loc în urmă cu două zile în zona centrală a municipiului Pitești. Atunci, polițiștii au fost sesizați cu privire la prezența unui colet suspect în zona Galeriei de Artă. Pe durata intervenției, accesul persoanelor în zona de siguranță a fost restricționat, iar traficul rutier a fost redirecționat pe rute ocolitoare. După verificările făcute de specialiștii pirotehniști, s-a stabilit că bagajul nu avea un conținut periculos. Era vorba despre o cutie cu scule.
Polițiștii le reamintesc oamenilor că obiectele sau coletele suspecte nu trebuie atinse. În astfel de situații, zona trebuie evitată, iar autoritățile trebuie anunțate imediat. Persoanele care observă un obiect abandonat sau un colet suspect trebuie să sune la Numărul Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Intervenția echipelor specializate este necesară pentru verificarea în siguranță a obiectului și pentru protejarea celor aflați în apropiere.