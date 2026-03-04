Circulaţia este oprită în localitatea Piscani, în Argeș. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier cu trei mașini

O persoană a fost rănită în urmaunui accident în care au fost implicate trei maşini produs miercuri dimineaţă pe DN 73 Piteşti - Braşov, în localitatea Piscani, din judeţul Argeş,

”Pe DN 73 Piteşti - Braşov, localitatea Piscani, judeţul Argeş, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma impactului o persoană a fost rănptă şi este în evaluare medicală.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creştere.

Reluarea traficului este aşteptată în jurul orei 8.00.