Circulaţia este oprită în localitatea Piscani, în Argeș. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier cu trei mașini
O persoană a fost rănită în urmaunui accident în care au fost implicate trei maşini produs miercuri dimineaţă pe DN 73 Piteşti - Braşov, în localitatea Piscani, din judeţul Argeş,
”Pe DN 73 Piteşti - Braşov, localitatea Piscani, judeţul Argeş, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
În urma impactului o persoană a fost rănptă şi este în evaluare medicală.
Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creştere.
Reluarea traficului este aşteptată în jurul orei 8.00.
