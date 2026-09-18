Regina Ana a României: povestea ultimei regine, de la Rezistența Franceză la Curtea de Argeș

Publicat 18 sept. 2026, 10:09 Actualizat 18 sept. 2026, 10:13

Pe 18 septembrie s-ar fi împlinit 103 ani de la nașterea Reginei Ana a României, soția Regelui Mihai I și ultima regină a țării înainte de instaurarea regimului comunist. Puțini români știu însă că, înainte de a deveni regină, Ana de Bourbon-Parma a fost soldat în Forțele Franceze Libere, decorată pentru curaj în cel de-al Doilea Război Mondial.

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