Clostridium perfringens nu a mai fost depistată în apa din Curtea de Argeș după aproape patru luni

Bacteria Clostridium perfringens nu a mai fost identificată în apa furnizată în rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe, potrivit celor mai recente analize efectuate de specialiștii Direcția de Sănătate Publică Argeș. Este pentru prima dată în aproape patru luni când analizele nu mai confirmă prezența bacteriei în sistemul de distribuție.

Cu toate acestea, rezultatele publicate marți de Aquaterm Curtea de Argeș arată că în două probe de apă recoltate pe 13 mai au fost depistați enterococi intestinali. Una dintre probe a fost prelevată la ieșirea din Stația de tratare Cerbureni, iar cealaltă de la o grădiniță din municipiu.

Prezența enterococilor intestinali mai fusese confirmată și la sfârșitul lunii aprilie, într-o probă recoltată tot de la stația de tratare de la Cerbureni.

Bacteria Clostridium perfringens fusese depistată pentru prima dată în luna ianuarie 2026 la ieșirea din stația de tratare, iar analizele ulterioare au confirmat constant prezența acesteia până la începutul lunii mai.

Pentru remedierea problemelor, societatea Aquaterm Curtea de Argeș a început în luna martie lucrări de modernizare la Stația de tratare Cerbureni. Măsura a fost posibilă după ce Guvernul a aprobat, pe 24 februarie, finanțarea unor investiții urgente pentru reabilitarea filtrelor de nisip și a instalației hidraulice.

În luna februarie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș a instituit stare de alertă în municipiul Curtea de Argeș, după confirmarea contaminării apei din rețeaua de distribuție.

Autoritățile locale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș au pus la dispoziția populației 20 de bazine cu apă potabilă, alimentate permanent de cisterne. Totodată, apa de la izvorul Pod Progresul și de la forajul din curtea Mănăstirea Curtea de Argeș a fost declarată potabilă.

Problemele privind calitatea apei au început în noiembrie 2025, pe fondul creșterii turbidității apei brute cauzate de lucrările efectuate la amenajarea hidroenergetică Barajul Vidraru. Din acel moment, apa furnizată în Curtea de Argeș și în comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești, unde locuiesc aproximativ 40.000 de persoane, nu a mai fost considerată potabilă.