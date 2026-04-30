Bolojan, acuzații explozive: „Bătaie de joc pe bani publici în energie”. Cum a fost blocat sistemul

Premierul Ilie Bolojan a lansat critici dure la adresa modului în care a fost gestionat sistemul energetic, acuzând că autoritățile au permis blocarea accesului în rețea prin practici tolerate ani la rând.

Șeful Guvernului susține că au fost emise autorizații de racordare doar „pe hârtie”, către companii fără activitate reală, ceea ce a dus la blocarea sau scumpirea accesului pentru investitorii serioși.

„Nu s-a spus direct că sistemul este blocat, dar s-au dat avize unor firme fără angajați, fără intenția de a duce proiectele la capăt. Unele dintre aceste proiecte au ajuns chiar să fie scoase la vânzare pe internet. Asta arată unde s-a ajuns”, a declarat Bolojan, într-o intervenție la Rock FM.

Potrivit premierului, această situație a afectat direct dezvoltarea capacităților de producție, întrucât companiile serioase nu mai pot obține acces în sistem.

El a oferit și cifre care ilustrează dezechilibrul: România ar avea nevoie de aproximativ 9.000 de megawați în perioadele de vârf, însă au fost acordate autorizații de racordare pentru circa 80.000 de megawați, la care se adaugă alte 30.000 de megawați aflați în analiză la Transelectrica.

„În aceste condiții, sistemul este practic blocat. Investitori serioși, cu finanțare și garanții, nu pot intra în piață, pentru că nu primesc avizele necesare. Este greu de înțeles cum o astfel de situație a fost ignorată ani de zile, deși vorbim despre un interes strategic al României”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a dat exemplul Hidroelectrica pentru a ilustra modul în care, în opinia sa, accentul a fost pus pe profit în detrimentul investițiilor, ceea ce a contribuit la problemele actuale din sectorul energetic.