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Politica· 1 min citire
Greii din PNL își anunță susținerea pentru Adrian Veștea
Mulți lideri PNL îl susțin pe Adrian Veștea
Publicat14 iun. 2026, 13:08
Sursărealitatea.net
Mai mulţi lideri PNL îşi anunţă susţinerea pentru Adrian Veştea. Politicienii au anunțat public în mediul online că îl susțin pe premierul desemnat în funcția sa.
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