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ANM: Cod galben de vijelii și instabilitate atmosferică, în mai multe regiuni ale țării - HARTA
Alertă meteo COD GALBEN de vreme severă
Publicat14 iun. 2026, 11:56
Sursărealitatea.net
ANM a emis două atenționări de cod galben, valabile între 14 și 15 iunie, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și zona de munte. Sunt anunțate intensificări ale vântului de până la 80-90 km/h, vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.
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