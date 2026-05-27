Andrei Rațiu visează la primul trofeu european. Rayo Vallecano, duel cu Crystal Palace în finala Conference League

Andrei Rațiu are șansa de a cuceri primul trofeu european al carierei, după ce Rayo Vallecano s-a calificat în finala UEFA Conference League, unde o va întâlni pe Crystal Palace.

Partida este programată miercuri, de la ora 22:00, la Leipzig, și pune față în față două formații care trăiesc un moment istoric la nivel european.

Pentru clubul din Madrid este prima finală importantă la nivel de seniori, în timp ce formația londoneză dispută, la rândul ei, prima finală europeană majoră din istoria sa.

Ambele echipe au experiență limitată în competițiile continentale, ceea ce transformă duelul într-unul cu o încărcătură aparte.

Pe lângă trofeu, câștigătoarea ediției 2025/2026 va obține și un loc în faza grupelor Europa League, dacă nu și-a asigurat deja calificarea prin campionatul intern.

Trofeul UEFA Conference League măsoară 57,5 centimetri și cântărește 11 kilograme, fiind realizat din 32 de coloane hexagonale care se răsucesc de la bază spre partea superioară.

Finala va fi arbitrată de Maurizio Mariani, ajutat la cele două linii de conaționalii săi Daniele Bindoni și Alberto Tegoni. Arbitrul de rezervă va fi suedezul Glenn Nyberg, iar în camera VAR se va afla italianul Marco Di Bello.

Pentru Andrei Rațiu, meciul poate deveni unul dintre cele mai importante momente ale carierei, într-o seară în care fotbalul românesc va avea un reprezentant în lupta pentru un trofeu continental.