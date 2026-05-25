Gabriela Ruse a abandonat în primul tur la Roland Garros

25 mai 2026, 08:17
Gabriela Ruse, locul 77 WTA, a abandonat, duminică, în primul tur al turneului de grand slam de la Roland Garros.

Ruse a înfruntat-o pe sportiva poloneză Magdalena Frech, numărul 46 mondial.

Frech a câştigat primul set, scor 7-6 (5), şi conducea cu 2-1 în al doilea set când a abandonat Ruse. Confruntarea a durat o oră şi 32 de minute.

Tot duminică, Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi favorită 18, o întâlneşte în primul tur pe sportiva franceză Ksenia Efremova, numărul 623 mondial, beneficiară de wild card.

