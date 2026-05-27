Donald Trump își laudă starea de sănătate înainte de a împlini 80 de ani: „Mă simt extraordinar”

Donald Trump afirmă că se află într-o formă fizică foarte bună după cel mai recent control medical, însă absența unui raport detaliat publicat de administrația de la Casa Albă continuă să ridice întrebări legate de starea sa de sănătate.

Liderul american, care urmează să împlinească 80 de ani, a transmis un mesaj optimist după evaluarea medicală desfășurată într-un spital militar din apropierea Washingtonului. „Totul a decurs PERFECT”, a scris Trump pe platforma sa online, după un control care a durat peste trei ore.

Până în acest moment, Casa Albă nu a făcut public un document medical detaliat și nici o evaluare oficială semnată de medicul președintelui, iar decizia privind informațiile oferite publicului aparține administrației.

Trump și-a construit de-a lungul timpului imaginea politică și în jurul energiei și rezistenței sale fizice, folosind adesea acest subiect și în confruntările politice cu adversarii săi.

De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie 2025, președintele american și-a redus unele deplasări interne comparativ cu primul mandat, însă continuă să aibă un program încărcat de călătorii externe și apariții publice.

Recent, Trump a transmis din nou că se simte în formă maximă.

„Mă simt ca acum 50 de ani. E o nebunie”, declara liderul american în luna mai, reafirmând mesajul de încredere privind starea sa fizică și capacitatea de a-și continua activitatea la cel mai înalt nivel.