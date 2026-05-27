Șeful Romarm îl contrazice pe Miruță: „NU MApN ne-a implicat în programul SAFE, ci MAI”

Răzvan Pîrcălăbescu, șeful ROMARM, spulberă speculațiile din jurul programului SAFE: Ministerul Afacerilor Interne este instituția care a atras gigantul de stat în proiectul producției de armament individual NATO în România, eliminând MApN din ecuația inițială a acordului.

Rolul-cheie al MAI în programul SAFE și parteneriatul cu Sig Sauer

Declarația a fost făcută în cadrul conferinței „Reindustrializarea României prin dezvoltarea industriei de apărare”, un eveniment de referință organizat de Financial Intelligence, cu sprijinul OPIA și al Senatului României. Răzvan Pîrcălăbescu a ținut să sublinieze deschiderea instituțională din partea Ministerului Afacerilor Interne, precizând că instituția a trimis solicitări clare pentru a implica direct compania de stat în programul SAFE.

Această colaborare vizează un proiect de anvergură pentru producerea armamentului individual de tip NATO în România, valoarea estimată a contractului depășind pragul de 816 milioane de euro. Conform documentelor oficiale ajunse în spațiul public, lanțul de furnizori este format dintr-o asociere strategică între SSI Legion SRL, subsidiara gigantului american Sig Sauer, și compania națională ROMARM, prin intermediul Fabricei de Arme Cugir și al Uzinei Mecanice Sadu.

Planul pentru reindustrializare: Un buget suplimentar de 2% din PIB

Pe lângă clarificările legate de structura contractelor, șeful ROMARM a lansat o propunere economică îndrăzneață pentru consolidarea securității naționale. Acesta consideră că, pe lângă actualul buget de 2,45% din PIB alocat pentru funcționarea curentă și înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, România are nevoie de un procent suplimentar de 2% din PIB direcționat strict către dezvoltarea industriei de apărare. O astfel de măsură ar transforma sectorul militar într-un motor economic capabil să genereze o valoare adăugată masivă în economia națională.

Pentru ca această infuzie de capital să aibă succes, Pîrcălăbescu a cerut o schimbare de paradigmă în atribuirea contractelor publice, solicitând autorităților să acorde prioritate companiilor cu capital românesc. În viziunea sa, acordarea de comenzi dedicate industriei naționale este o practică protecționistă firească, utilizată deja cu succes de majoritatea statelor partenere din NATO pentru a-și susține propriile economii.

Replici dure la adresa ministrului Apărării și capcanele imaginii publice

Discursul președintelui OPIA a inclus și o reacție critică vehementă la adresa unor declarații anterioare făcute de ministrul Apărării, Radu Miruță. Acesta din urmă afirmase public că în unele unități de producție ale industriei de profil „plouă și cresc copaci”. Pîrcălăbescu a avertizat că o astfel de retorică subminează grav credibilitatea țării pe plan extern și vulnerabilizează postura de descurajare în fața potențialilor agresori. Proiectarea unei imagini de colaps tehnic în mass-media internațională nu face decât să transmită un semnal de slăbiciune pe care orice inamic îl poate specula în defavoarea României.

Birocrația și capcanele guvernanței corporative în companiile de stat

O altă barieră majoră identificată în calea modernizării fabricilor de armament ține de cadrul legislativ rigid care reglementează managementul public. Șeful ROMARM a explicat că actualele reguli de guvernanță corporativă, deși teoretic menite să aducă eficiență, în realitate blochează activitatea operațională de zi cu zi a companiilor de stat. Managerii din domeniu se confruntă cu anomalii birocratice absurde, fiind puși în situația de a nu putea achiziționa rapid o nouă linie de producție sau chiar echipamente IT de bază, precum un simplu calculator, din cauza restricțiilor legislative severe.