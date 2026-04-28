Rata șomajului a scăzut la 3,25% în martie 2026. Câți români sunt fără loc de muncă
Șomaj România
Rata șomajului înregistrat la nivel național a coborât la 3,25% la sfârșitul lunii martie 2026, în scădere cu 0,09 puncte procentuale față de februarie și cu 0,07 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat marți Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
La 31 martie 2026, numărul total al șomerilor înregistrați era de 259.969 de persoane, dintre care 59.419 erau șomeri indemnizați și 200.550 neindemnizați.
Față de luna precedentă, numărul șomerilor indemnizați a scăzut cu 2.884 de persoane, iar cel al șomerilor neindemnizați cu 4.689 de persoane.
Mediu rural, sursa principală a șomajului
Din punct de vedere al mediului de rezidență, disparitatea rămâne semnificativă: 190.592 de șomeri provin din mediul rural, față de doar 69.377 din mediul urban. La nivel de gen, bărbații sunt ușor mai numeroși, 134.503 față de 125.466 de femei.
Persoanele în vârstă, cele mai afectate
Cea mai mare categorie de șomeri o reprezintă persoanele cu vârsta de peste 55 de ani (64.496), urmată de grupa 40–49 de ani (63.389). Cel mai mic număr de șomeri se înregistrează în rândul tinerilor între 25 și 29 de ani (15.388).
Educația, factor-cheie
Potrivit ANOFM, șomerii fără studii sau cu educație primară reprezintă 29,85% din totalul înregistrat, cei cu studii gimnaziale — 34,54%, iar absolvenții de studii universitare, doar 4,69%.
Citește și:
- 12:03 - Companiile aeriene vor să plătească mai puțin pasagerilor cu zboruri anulate
- 11:59 - Pachetul de măsuri fiscale cerut de AUR înainte de moțiunea de cenzură
- 11:25 - Răgaz pentru bucureșteni: majorarea tarifelor la metrou, amânată temporar
- 08:25 - Val de scumpiri la carburanți: prețurile au exploda în doar câteva zile
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News