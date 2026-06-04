Analiză Daniel Udrescu: Motive de îngrijorare contabilă - Calculele de ajustare „Pre-IAS 29”?

Prin compunerea matematică a ratelor inflației de 10,4% pentru anul 2023, 5,6% pentru anul 2024 și 9,7% pentru anul 2025, inflația cumulată pe ultimii trei ani ajunge la aproximativ 27,9%.

Dacă adăugăm scenariul unei inflații de 11% pentru anul 2026, deprecierea cumulată a puterii de cumpărare a monedei naționale în perioada 2023–2026 ajunge la aproximativ 41,9%.



Cu alte cuvinte, 100 de lei existenți la începutul anului 2023 vor avea la sfârșitul anului 2026 o putere de cumpărare echivalentă cu aproximativ 58 de lei în termeni reali.



Din punct de vedere tehnic, România rămâne sub criteriul cantitativ prevăzut de IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, standard care are în vedere o inflație cumulată de aproximativ 100% pe o perioadă de trei ani. Cu toate acestea, din perspectiva managementului financiar și a protecției patrimoniului, o pierdere de aproape 42% a valorii monedei într-un interval de numai patru ani nu mai poate fi ignorată.



Această evoluție întărește conceptul de „Pre-IAS 29”, respectiv necesitatea adoptării unor măsuri proactive înainte de intrarea într-un regim oficial de hiperinflație.



În primul rând, activele imobilizate evaluate la cost istoric riscă să fie puternic subevaluate. O clădire, un teren sau un echipament achiziționat în anul 2023 poate avea în anul 2026 o valoare economică cu peste 40% mai mare decât cea reflectată în bilanț. Reevaluarea conform IAS 16 și reglementărilor contabile naționale devine astfel un instrument esențial pentru menținerea unei imagini fidele a patrimoniului.



În al doilea rând, metodele de evaluare a stocurilor capătă o importanță critică. Într-un mediu cu inflație apropiată de două cifre, utilizarea metodei FIFO poate conduce la raportarea unor profituri contabile artificiale și la plata unor impozite calculate asupra unor câștiguri care nu reflectă realitatea economică.



În al treilea rând, creanțele comerciale și disponibilitățile bănești pierd valoare reală într-un ritm accelerat. O creanță încasată după 180 de zile într-un mediu cu inflație de 11% suportă o erodare semnificativă a puterii de cumpărare, transformând termenul de încasare într-un risc financiar major.



Concluzia este clară: chiar dacă IAS 29 nu este încă aplicabil în România, o inflație cumulată de 41,9% în perioada 2023–2026 obligă companiile să abandoneze iluzia costului istoric și să adopte politici de administrare și raportare financiară adaptate unui mediu inflaționist persistent. Conceptul „Pre-IAS 29” devine astfel nu doar o recomandare de bună practică, ci o necesitate pentru conservarea valorii economice a patrimoniului și pentru protejarea capitalului investit.