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Transfăgărășanul a fost închis temporar din cauza ninsorii și a ceții dense

Transfăgărășan

Transfăgărășan

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Scris deIonuț Nichita
Publicat27 oct. 2026, 19:41
Sursăgandul

Circulația pe Transfăgărășan (DN 7C) a fost închisă temporar marți, 27 octombrie, de la ora 18:00, din cauza ninsorii și a ceții dense. Sectorul blocat se află între Piscul Negru (Argeș) și Bâlea Cascadă (Sibiu).

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat închiderea traficului pe tronsonul cuprins între kilometrul 108+000 și kilometrul 130+800. Decizia a fost luată în urma apariției fenomenelor meteorologice nefavorabile, care includ ninsoare, ceață și temperaturi scăzute.

Intervenția drumarilor și măsurile de siguranță

Deși drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire pentru a îndepărta stratul consistent de zăpadă depus în zona alpină a Munților Făgăraș, condițiile meteo au impus oprirea circulației. La altitudini mari, schimbarea vremii are o dinamică sporită, ceea ce pune în pericol siguranța celor care tranzitează astfel de zone montane.

Condițiile meteorologice nefavorabile închid temporar circulația pe Transfăgărășan (DN 7C)!

Marți, 27.10.2026, ora 18:00 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile (ninsoare, ceață și temperaturile scăzute) se închide circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C), între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu) pe sectorul cuprins între km 108+000 si km 130+800.

La altitudini mari, schimbarea condițiilor meteorologice are o dinamică sporită, ceea ce face ca siguranța celor care tranzitează astfel de zone montane să fie pusă în pericol de apariția fenomenelor meteorologice imprevizibile în această perioadă a anului.

Redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului sectorul pe perioada iernii se va face în funcție de evoluția condițiilor meteorologice cu verificarea prealabilă a condițiilor de viabilitate și siguranță, potrivit reglementărilor aplicabile.

Reprezentanții SDN Sibiu – DRDP Brașov, cât și SDN Pitești – DRDP București vor monta semnalizarea rutieră specifică pentru sectorul de drum închis în conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice în vigoare.

a transmis CNAIR într-un comunicat de presă CNAIR

Redeschiderea depinde de evoluția vremii

Reprezentanții direcțiilor regionale din Sibiu și Pitești vor monta indicatoarele rutiere specifice pentru sectorul închis. Redeschiderea temporară sau închiderea definitivă a drumului pe perioada iernii se va decide în funcție de evoluția condițiilor meteorologice, după verificarea prealabilă a viabilității și siguranței.

CNAIR precizează că informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale pot fi obținute de la Dispeceratul companiei, la numărul de telefon 021/9360, sau pe site-ul oficial, în secțiunea dedicată situației drumurilor.

Ninsori au fost înregistrate și pe Transalpina. În data de 26 octombrie, între Rânca și Obârșia Lotrului, drumarii au verificat sectorul cu două utilaje dotate cu lamă și au împrăștiat material antiderapant.

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