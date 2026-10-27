Transfăgărășanul a fost închis temporar din cauza ninsorii și a ceții dense

Publicat 27 oct. 2026, 19:41 Sursă gandul

Circulația pe Transfăgărășan (DN 7C) a fost închisă temporar marți, 27 octombrie, de la ora 18:00, din cauza ninsorii și a ceții dense. Sectorul blocat se află între Piscul Negru (Argeș) și Bâlea Cascadă (Sibiu).

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