Accident în Argeș: un container cu deșeuri a căzut pe un autoturism, patru persoane implicate

Sâmbătă, 24 octombrie, un container cu deșeuri a căzut de pe o platformă pe un autoturism în Argeș, răniind patru persoane. Traficul a fost deviat pe autostrada A1.
Pompierii Detașamentului Curtea de Argeș au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, o autospecială de transport personal și victime multiple, precum și cu o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ).
Conform informațiilor inițiale, un container încărcat cu deșeuri din plastic s-a desprins de pe platforma vehiculului care îl transporta și a lovit un autoturism.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș, în mașina lovită se aflau patru persoane, care au primit asistență medicală la locul incidentului. Paramedicii SMURD au preluat un bărbat de aproximativ 29 de ani, care a acuzat dureri la coloana cervicală.
Echipajul SAJ a transportat alte două persoane la spital.
Poliția a deschis cercetări pentru stabilirea cauzelor evenimentului. Traficul rutier a fost deviat pe autostrada A1, de la kilometrul 120.