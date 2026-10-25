Poliția Rutieră supraveghează traficul din Argeș cu elicoptere în perioada 25-27 octombrie

Polițiștii rutieri din județul Argeș, împreună cu Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, supraveghează traficul și din aer în perioada 25-27 octombrie, pentru prevenirea accidentelor.
Acțiunile sunt organizate de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș și se concentrează pe sectoarele de drum cu risc ridicat de producere a accidentelor. Obiectivul declarat este prevenirea comportamentelor periculoase la volan și reducerea numărului de persoane rănite sau decedate în urma accidentelor de circulație.
Sprijinul aerian permite autorităților să urmărească dinamica traficului, să identifice abaterile de la regulile de circulație și să transmită în timp real informații echipajelor aflate la sol. Polițiștii vor interveni pentru depistarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, dar și pentru menținerea fluenței circulației.
Autoritățile le reamintesc șoferilor să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite comportamentele care pot provoca accidente. Acțiunile se desfășoară până marți, 27 octombrie, inclusiv.