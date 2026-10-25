Poliția Rutieră supraveghează traficul din Argeș cu elicoptere în perioada 25-27 octombrie

Publicat 25 oct. 2026, 12:02 Sursă ePitești

Polițiștii rutieri din județul Argeș, împreună cu Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, supraveghează traficul și din aer în perioada 25-27 octombrie, pentru prevenirea accidentelor.

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