Cutremur de 3,9 grade în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs în toiul nopții

Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs noaptea în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 75,1 kilometri. Vezi localitățile din apropiere.
Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 s-a produs în noaptea de joi spre vineri, la ora 1:00, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul s-a înregistrat la o adâncime de 75,1 kilometri și a fost localizat în apropierea mai multor orașe din țară, printre care Focșani, Buzău și Brașov.
Cutremur în Vrancea, la o adâncime de peste 75 de kilometri
Potrivit informațiilor furnizate de INCDFP, cutremurul a avut magnitudinea de 3,9 și s-a produs la o adâncime de 75,1 kilometri, în una dintre cele mai cunoscute zone seismice din România.
Epicentrul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe:
38 de kilometri sud de Focșani;
61 de kilometri sud de Buzău;
73 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe;
84 de kilometri est de Brașov;
96 de kilometri sud de Bârlad;
98 de kilometri nord-est de Ploiești;
98 de kilometri sud de Bacău.
Zona Vrancea este una dintre principalele regiuni seismice ale României, fiind monitorizată permanent de specialiști.
Câte cutremure s-au produs în România în luna octombrie
De la începutul lunii octombrie, în România au fost înregistrate 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,8, potrivit datelor menționate în informarea citată.
Activitatea seismică este monitorizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, care publică informații despre magnitudinea, adâncimea și localizarea cutremurelor produse pe teritoriul țării.
Care a fost cel mai puternic cutremur din România în acest an
Cel mai puternic seism menționat pentru anul în curs a avut magnitudinea de 4,8 și s-a produs pe 19 octombrie, în județul Buzău.
Datele privind cutremurele sunt actualizate de specialiști pe măsură ce sunt analizate înregistrările seismice. Pentru informații oficiale despre activitatea seismică din România, publicul poate consulta comunicările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.