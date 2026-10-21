TIR cuprins de flăcări pe DN 7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea. Traficul a fost oprit în zona Morărești

Incendiu la un ansamblu auto pe DN 7, în Morărești, județul Argeș. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri, iar șoferii au fost deviați pe rute alternative.
Incendiu pe DN 7, în județul Argeș
Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață, 21 octombrie, la un ansamblu auto care circula pe DN 7, în zona localității Morărești, județul Argeș. Din cauza incidentului, circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri, pentru a permite intervenția echipajelor și stingerea focului.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și publicate de ePitești, în urma evenimentului nu au fost înregistrate victime.
Trafic oprit între Pitești și Râmnicu Vâlcea. Rute alternative pentru șoferi
Incidentul a afectat traficul pe DN 7, pe tronsonul dintre Pitești și Râmnicu Vâlcea, în apropiere de Morărești.
Pentru a evita zona în care se desfășura intervenția, conducătorii auto au fost redirecționați pe rute alternative, după cum urmează:
Șoferii au fost sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și să ia în calcul eventuale întârzieri pe traseele alternative.
Când urma să fie reluat traficul pe DN 7?
Conform estimărilor prezentate în informarea inițială, circulația urma să fie reluată după ora 08:00, în funcție de finalizarea intervenției și de asigurarea condițiilor de siguranță rutieră.
Pentru cei care urmează să tranziteze zona Morărești, este recomandată verificarea informărilor actualizate ale Poliției Rutiere înainte de plecare.