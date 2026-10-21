TIR cuprins de flăcări pe DN 7, între Pitești și Râmnicu Vâlcea. Traficul a fost oprit în zona Morărești

Publicat 21 oct. 2026, 09:23 Sursă Realitatea.net

Incendiu la un ansamblu auto pe DN 7, în Morărești, județul Argeș. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri, iar șoferii au fost deviați pe rute alternative.

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