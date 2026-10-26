Unul din trei șoferi români are RCA la asigurători străini. Prețurile medii au crescut cu 21%

Publicat 26 oct. 2026, 14:06 Sursă cotidianul

Aproximativ un sfert din piața RCA pentru autoturime este deținut de asigurători cu sediul în străinătate, în timp ce prețul mediu al poliței a crescut cu 21% față de anul trecut.

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