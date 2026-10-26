Razie de amploare pe Drumul Expres Craiova-Pitești! Șoferi prinși cu 160 km/h, amenzi de peste 20.000 de lei
Poliție
Polițiștii rutieri au organizat luni, 26 octombrie 2026, filtre în cascadă pe Drumul Expres Craiova-Pitești, în cele trei județe traversate de șosea, pentru a-i depista pe șoferii care încalcă regulile de circulație.
În cadrul unei acțiuni de control desfășurate pe DEx12, oamenii legii au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 20.000 de lei. Doi conducători auto au fost surprinși de radar circulând cu 160 km/h, respectiv 153 km/h, iar polițiștii au constatat și două infracțiuni.
Șoferi prinși cu peste 150 km/h pe Drumul Expres Craiova-Pitești
Polițiștii au verificat respectarea limitelor de viteză și au urmărit identificarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.
În timpul controalelor, mai mulți șoferi au fost depistați circulând peste limita legală. Unul dintre aceștia a fost înregistrat de radar cu 160 km/h, în timp ce un alt conducător auto a fost surprins cu 153 km/h.
În cazul unuia dintre șoferii opriți, polițiștii au constatat că acesta circula cu 135 km/h pe un sector de drum unde limita era de 120 km/h. „Ați fost surprins că ați depășit regimul legal de viteză, 135 km/h pe un sector cu limită de 120.”, i-a transmis un polițist unui conducător auto oprit în trafic.
Unii dintre șoferii sancționați și-au recunoscut greșelile și au explicat că au depășit limita de viteză din neatenție. „M-au surprins, încerc să fiu atent.”, a spus unul dintre conducătorii auto opriți de polițiști.
Un alt șofer a încercat să minimalizeze abaterea comisă. „Da, neatenție. Nu am depășit viteza legală cu foarte mult. 5 sau 10 km, se mai întâmplă.”, a declarat acesta.
Un alt conducător auto a recunoscut că a fost surprins de radar în timp ce depășea limita legală. „135, ceva de genul, m-au prins pe depășire, am și văzut mașina acolo în spate, m-a prins pe depășire, era 135, 136, ceva de genul.”, a afirmat șoferul.
42 de amenzi și două infracțiuni constatate
Acțiunea de control desfășurată pe Drumul Expres Craiova-Pitești a urmărit prevenirea accidentelor și sancționarea abaterilor care pot pune în pericol participanții la trafic.
În intervalul orar 10:00-12:00, polițiștii au legitimat și verificat peste 40 de persoane și au controlat aproximativ 35 de autovehicule.
Bilanțul intervenției:
42 de sancțiuni contravenționale aplicate;
amenzi în valoare totală de peste 20.000 de lei;
un certificat de înmatriculare reținut;
două infracțiuni constatate.
La acțiune au participat polițiști rutieri, care au folosit aparate radar, etilotest și drugtest pentru depistarea abaterilor. De asemenea, reprezentanții Registrului Auto Român au verificat autovehiculele în cadrul controalelor.
Oamenii legii au urmărit inclusiv identificarea șoferilor care conduc după consumul de alcool sau de substanțe interzise, nu respectă regulile privind circulația pe benzi ori adoptă un comportament agresiv în trafic.
De ce sunt periculoase opririle pe marginea drumului expres
O altă problemă semnalată de administratorii infrastructurii rutiere este oprirea necorespunzătoare pe acostament. Drumul Expres Craiova-Pitești nu dispune de bandă de urgență, iar opririle nejustificate pot crea situații periculoase pentru șoferi și pasageri.
Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, unii conducători auto folosesc acostamentul pentru activități care nu reprezintă urgențe, fără să ia măsurile necesare pentru semnalizarea vehiculului.
Cristi Tudor, reprezentant al DRDP Craiova, a atras atenția asupra acestui comportament.
„Acostamentul este folosit în mod necorespunzător. Opresc să își scoată câinele la plimbare, opresc să ia ceva din portbagaj. Dacă opresc pentru o problemă, nu semnalizează corespunzător, nu pun luminile de avarie, triunghiuri sau nu anunță pentru a interveni colegii noștri în cel mai scurt timp.”, a explicat acesta.
Șoferii trebuie să evite opririle nejustificate pe acostament și să respecte regulile de semnalizare în cazul unei defecțiuni sau al unei situații de urgență.
26 de accidente grave într-un singur an
Datele prezentate de polițiști arată că, în ultimul an, pe Drumul Expres Craiova-Pitești s-au produs 26 de accidente grave. În urma acestora, șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte 19 au fost rănite.
Viteza excesivă și opririle în locuri nepermise pot crește riscul producerii unor accidente grave, în special pe sectoarele de drum unde șoferii circulă cu viteze ridicate.
Pe Drumul Expres Craiova-Pitești, limita maximă de viteză este de 120 km/h, în timp ce pe autostrăzi limita generală pentru autoturisme este de 130 km/h. În anumite sectoare pot exista restricții suplimentare, semnalizate prin indicatoare rutiere.
Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele de viteză, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite orice comportament care poate pune în pericol propria siguranță sau pe cea a celorlalți participanți la trafic.
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