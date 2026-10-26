Arestare preventivă pentru doi bărbați după atacul asupra unui pompier în Argeș

Publicat 26 oct. 2026, 20:59 Sursă mediafax

Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce un pompier a fost agresat duminică seara în timpul intervenției la un incendiu în localitatea Ștefănești, județul Argeș.

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