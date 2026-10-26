Arestare preventivă pentru doi bărbați după atacul asupra unui pompier în Argeș

Doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce un pompier a fost agresat duminică seara în timpul intervenției la un incendiu în localitatea Ștefănești, județul Argeș.
Judecătoria Pitești a dispus luni măsura arestării preventive pentru 30 de zile în cazul a doi bărbați, cu vârste de 43 și 26 de ani, identificați ca fiind implicați în incidentul de duminică seara din Ștefănești.
Detalii despre măsura preventivă
Potrivit IPJ Argeș, bărbatul de 43 de ani s-a sustras inițial cercetărilor, fiind reținut ulterior pentru 24 de ore. Acesta a fost prezentat în fața instanței împreună cu celălalt suspect, de 26 de ani, care fusese reținut anterior în aceeași cauză.
Contextul incidentului
Polițiștii au intervenit duminică seara în sprijinul unui echipaj de pompieri din cadrul ISU Argeș pentru stingerea unui incendiu scăpat de sub control. Focul s-a declanșat pe fondul unor manifestări tradiționale, neautorizate, în timpul cărora mai mulți cetățeni s-au comportat agresiv.
În urma incidentului, un pompier a fost lovit de un obiect contondent aruncat de una dintre persoane. De asemenea, o autospecială de poliție, neinscripționată, și o autospecială de stingere incendii au suferit distrugeri.
În noaptea incidentului, trei persoane implicate au fost depistate și conduse la sediul poliției. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite.