Ediție explozivă a emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, de la 20:55. Anca Alexandrescu, noi dezvăluiri din interiorul sistemului

Ediție explozivă a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, astăzi, de la ora 20:55. Anca Alexandrescu aduce în prim-plan situația economică a țării, viitorul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European și drama de la Dumbrava. Viorel Pașca va interveni în exclusivitate la Realitatea PLUS pentru a vorbi despre situația persoanelor vulnerabile din Bihor.
Dezastrul iese la lumină! Facturi de milioane de euro, bani neplătiți și o economie împinsă în blocaj! Cine a tras frâna de mână și cine trebuie să răspundă pentru dezastrul lăsat în urmă?
În această seară, la Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu vine cu dezvăluiri din interiorul sistemului care a pierdut încrederea românilor! Iar la vârful UE, se apropie finalul unui capitol controversat! Laura Codruța Kovesi se pregătește să plece de la conducerea Parchetului European. Ce bilanț lasă în urmă și ce dosare rămân în așteptare?
Intervenție în exclusivitate națională! Viorel Pașca rupe tăcerea și vorbește despre drama de la Dumbrava! Ce s-a întâmplat cu bolnavii și de ce oamenii fără adăpost continuă să caute ajutor în Bihor? Mărturii și întrebări care cer răspunsuri!
Adevăruri incomode, dezvăluiri explozive și întrebări fără răspuns! Nu rata o ediție specială Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu, în această seară, de la ora 20:55, la Realitatea PLUS!
Adevărul iese la iveală la Televiziunea Poporului!