Capul de foraj TBM pentru Tunelul Poiana a ajuns la șantier. Pas înainte pentru autostrada Sibiu-Pitești

Capul de foraj al utilajului TBM destinat Tunelului Poiana a ajuns la șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești. Transportul a traversat un drum neasfaltat în condiții de ploaie, dar componenta a fost descărcată în siguranță.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova (DRDP Craiova) a anunțat că capul de foraj al utilajului TBM a fost livrat la portalul dinspre Sibiu al viitorului tunel Poiana. Greutatea totală a transportului, inclusiv capul tractor și trailer, a fost de aproximativ 160 de tone.
Traseul a inclus sectoare de autostradă, drumuri naționale și județene. Ultima parte a parcursului a fost realizată pe un drum neasfaltat din zona Poiana, iar condițiile meteo au îngreunat deplasarea. Componenta a fost transportată și descărcată fără incidente.
Livrarea capului de foraj nu permite începerea imediată a lucrărilor de săpare. Mai sunt necesare peste 100 de transporturi pentru aducerea celorlalte componente ale utilajului la locul de montaj. Cea mai grea dintre acestea va avea o masă de peste 160 de tone.
Tunelul Poiana traversează dealul cu același nume, iar adâncimea maximă a forajului va fi de aproximativ 120 de metri sub nivelul terenului. Structura face parte din secțiunea Cornetu–Tigveni a Autostrăzii Sibiu–Pitești și are o lungime de 1.780 de metri, fiind cel mai lung tunel de pe traseu.
Lucrările la acest proiect au început în 2025, iar excavarea celor două galerii va fi realizată folosind tehnologia TBM. Secțiunea Cornetu–Tigveni are o lungime totală de 37,4 kilometri și traversează zona montană a Carpaților.
La începutul lunii octombrie 2026, stadiul fizic al lucrărilor se situa la 18,89%, conform datelor prezentate de directorul CNAIR, Cristian Pistol. Pe șantier se lucrează la terasamente, consolidări și structuri, însă extinderea activității pe toate sectoarele este condiționată de obținerea acordului de mediu revizuit și a autorizațiilor necesare.