Carambol cu trei mașini pe DN 7 la Călinești. Sunt două victime

Un accident cu trei mașini implicate s-a produs în seara de sâmbătă, 14 noiembrie, pe DN 7, în comuna Călinești. Două femei au fost rănite și au fost duse la spital.
Din primele verificări ale forțelor de ordine a reieșit că un bărbat de 22 de ani, din Leordeni, care conducea un autoturism dinspre Călinești către Pitești, a intrat în coliziune cu mașina care circula în fața sa. Conducătorul auto din spate ar fi fost posibil pe fondul nepăstrării distanței regulamentare, însă împrejurările exacte fac obiectul cercetărilor.
În urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune cu un al treilea vehicul. Mașina care a suferit impactul secundar era condusă de o femeie de 58 de ani, din Ștefănești.
În urma carambolului au rezultat vătămări corporale pentru conducătoarea auto de 58 de ani și pentru o pasageră din același autoturism, o femeie de 23 de ani. Ambele persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Poliția a precizat că niciunul dintre conducătorii auto implicați nu consumase alcool înainte de incident. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.