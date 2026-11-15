Carambol cu trei mașini pe DN 7 la Călinești. Sunt două victime

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 07:48

Un accident cu trei mașini implicate s-a produs în seara de sâmbătă, 14 noiembrie, pe DN 7, în comuna Călinești. Două femei au fost rănite și au fost duse la spital.

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