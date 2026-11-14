Trump, Xi Jinping și Putin, reuniune la Shenzhen. Ce a anunțat Casa Albă

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin vor participa joi la o reuniune trilaterală în Shenzhen, în China, în cadrul summitului APEC. Agenda include reducerea armamentului nuclear și dosarul Iranului, dar nu războiul din Ucraina.
Casa Albă a anunțat vineri că președintele american Donald Trump va participa joi la o întâlnire trilaterală cu liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin. Discuțiile vor avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care se desfășoară la Shenzhen.
Conform declarațiilor oficiale, agenda va cuprinde reducerea numărului de arme nucleare la nivel mondial și situația Iranului. Ucraina nu este inclusă pe lista subiectelor pentru această reuniune specifică.
Un oficial american care a dorit să rămână anonim a precizat pentru presa internațională că Washingtonul conduce negocierile cu Kievul și Moscova pe un „totul alt capitol”. Potrivit acestuia, China nu face parte din acel proces, motiv pentru care problema Ucrainei nu pare oportună de abordat în cadrul întâlnirii trilaterale.
Elon Musk îl va însoți pe Donald Trump în călătoria către Shenzhen, însă nu va participa la reuniunea cu liderii Chinei și Rusiei. Președintele american va organiza tot joi un prânz bilateral cu Xi Jinping. Aceasta va fi a patra întâlnire dintre cei doi de când republicanul a preluat funcția în ianuarie 2025.
Nu este prevăzută o întâlnire față în față între Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul acestui summit.
Tensiunile dintre SUA și China legate de controalele la export pentru tehnologiile de microprocesoare, cunoscute sub numele de scandalul Nvidia, nu vor fi discutate. Un al doilea oficial american a afirmat că aceste chestiuni țin de securitatea națională și sunt tratate intern în administrație.
Referindu-se la demisia recentă a lui Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, motivată de o relație cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei, oficialul a subliniat că acest incident nu va avea un impact semnificativ asupra vizitei.