Mii de oameni fără căldură și apă caldă în cartierul Războieni

Locuitorii din cartierul Războieni, din Pitești sunt afectați de o întrerupere temporară a furnizării energiei termice.
Situația a fost provocată în urma unei avarii apărute la rețeaua de distribuție care alimentează punctul termic 714.
Potrivit anunțului transmis de Termo Calor Confort S.A., defecțiunea a impus oprirea temporară a punctului termic, fiind afectate mai multe imobile din zonă.
Este vorba despre blocurile J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, A4, A5, H1, H2, H3 și H4.
Reprezentanții societății de termoficare au anunțat că furnizarea energiei termice urmează să fie reluată luni, 16 noiembrie, începând cu ora 20:00.
Până atunci, locatarii blocurilor afectate vor trebui să aștepte remedierea avariei și repornirea punctului termic.