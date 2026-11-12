Salvatorii au organizat un exercițiu de urgență în tunelul Momaia din Argeș. Scenariul a inclus un accident între un autoturism și un microbuz, urmat de incendiu și activarea Planului Roșu.
Un amplu exercițiu de intervenție în cazul unei situații de urgență a fost organizat în tunelul Momaia, din județul Argeș. Acțiunea a urmărit verificarea modului în care echipele de salvare pot interveni rapid și eficient în cazul unui accident rutier grav produs într-un spațiu închis.
Scenariul exercițiului a presupus o coliziune între un autoturism și un microbuz, provocată de o depășire neregulamentară. În urma impactului, a izbucnit un incendiu, iar fumul s-a răspândit în interiorul tunelului, îngreunând condițiile de intervenție și evacuare.
Planul Roșu de intervenție, activat în cadrul simulării
Pentru gestionarea situației simulate a fost prevăzută activarea Planului Roșu de intervenție la nivelul județului Argeș. La exercițiu au participat echipaje de pompieri, descarcerare și ambulanțe, mobilizate pentru evacuarea persoanelor, salvarea victimelor încarcerate și acordarea primului ajutor medical.
Intervenția a presupus coordonarea mai multor structuri de salvare, într-un scenariu care a reprodus condițiile dificile ale unui accident produs într-un tunel, unde fumul și spațiul limitat pot complica operațiunile.
Sistemele de siguranță ale tunelului Momaia au fost testate
Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, exercițiul a permis evaluarea timpilor de răspuns și verificarea funcționării sistemelor de siguranță din tunel.
Colonelul Alin Adrian Dincă, comandantul operațiunii din partea ISU Argeș, a apreciat că timpii de intervenție au fost acceptabili și a precizat că sistemele de siguranță ale tunelului au funcționat corespunzător, protejând echipele de salvatori.
Acțiunea a avut ca obiectiv și verificarea colaborării dintre instituțiile implicate, precum și testarea procedurilor care trebuie aplicate în cazul unui accident rutier cu victime și incendiu într-un tunel.
Astfel de exerciții sunt importante pentru pregătirea echipelor de intervenție și pentru reducerea riscurilor în cazul unor situații reale de urgență.