Vremea se schimbă radical în România! Temperaturile ajung la 23 de grade astăzi
Vreme în România / Profimedia
Prognoza meteo pentru 12 noiembrie 2026: temperaturi de până la 23 de grade, ploi în mai multe regiuni și vânt puternic la munte.
Vremea se încălzește în aproape toată România joi, 12 noiembrie, iar temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei meteo, maximele vor ajunge la 23 de grade Celsius în sudul țării, în timp ce în nordul Moldovei se vor înregistra aproximativ 7-8 grade.
Deși temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul climatologic, vremea nu va fi însorită peste tot. Ploile vor cuprinde numeroase regiuni, cele mai importante cantități de precipitații fiind așteptate în vestul, nordul și centrul țării, precum și în zonele montane.
Prognoza meteo pentru joi, 12 noiembrie. Unde va fi cel mai cald
Meteorologii anunță o creștere a temperaturilor în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate valori vor fi înregistrate în sudul și sud-estul țării, unde termometrele pot indica până la 22-23 de grade Celsius.
În Bărăgan și în zona Luncii Dunării, vremea va fi deosebit de caldă pentru mijlocul lunii noiembrie. În sud și sud-est vor exista și perioade cu soare, chiar dacă norii își vor face apariția temporar.
În nordul Moldovei, temperaturile vor rămâne mai scăzute, cu maxime de aproximativ 7-8 grade. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi în general mai ridicate decât cele specifice datei din calendar.
Vremea în fiecare regiune a țării
Dobrogea și Bărăgan
Norii se vor înmulți în aceste zone, iar pe alocuri vor apărea precipitații. Temperaturile vor crește semnificativ, maximele putând ajunge la 22-23 de grade Celsius în Bărăgan. Pe timpul nopții, vântul va deveni mai intens.
Moldova
În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, vremea va fi relativ plăcută, cu intervale însorite și temperaturi în creștere. Izolat sunt posibile ploi trecătoare.
În schimb, în nordul Moldovei și în Bucovina, cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi mai consistente, în special în zonele montane. În Vaslui, de exemplu, maxima va ajunge la aproximativ 12 grade Celsius.
Transilvania și Maramureș
Vremea va fi în general închisă, cu ploi în mai multe localități. În Maramureș și în nordul Transilvaniei sunt așteptate precipitații mai abundente, care pot acumula cantități importante de apă, mai ales la munte.
Temperaturile vor fi totuși peste valorile obișnuite pentru această perioadă, maximele urmând să ajungă la aproximativ 14 grade în Maramureș și 18 grade în Transilvania.
Banat și Crișana
În vestul țării, cerul va rămâne predominant acoperit, iar ploile vor fi mai consistente în zonele montane. Temperaturile vor crește față de ziua precedentă, ajungând la 19-20 de grade Celsius în sudul Banatului.
Pe parcursul nopții, vântul se va intensifica în întreaga regiune.
Oltenia
Vremea va avea un aspect schimbător, cu alternanțe între perioade însorite și înnorări. Local vor apărea precipitații, iar în zonele montane se pot acumula cantități mai mari de apă.
Maximele termice vor ajunge în jurul valorii de 18 grade Celsius.
Muntenia
Sudul țării va beneficia de o încălzire accentuată. În Lunca Dunării, temperaturile pot urca până la 23 de grade Celsius, valori neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie.
Norii se vor înmulți treptat, însă ploile sunt așteptate mai ales în cursul nopții.
Cum va fi vremea în București pe 12 noiembrie
Capitala va avea parte de o zi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 20 de grade Celsius.
Soarele își va face apariția temporar, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă pe parcursul zilei. Noaptea va fi, de asemenea, mai caldă decât precedenta, cu o temperatură minimă de aproximativ 10 grade Celsius.
Vremea la munte: ploi abundente și rafale de vânt de până la 100 km/h
Și în zonele montane temperaturile vor crește, însă condițiile meteorologice vor fi mai dificile. Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor fi mai abundente în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali.
În aceste zone, cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 50 de litri pe metru pătrat.
Vântul se va intensifica în majoritatea masivelor montane, iar la altitudini mari rafalele pot atinge 100 km/h. Turiștii care plănuiesc excursii pe munte sunt sfătuiți să țină cont de condițiile meteo și de evoluția vântului.
Vreme neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii noiembrie
Temperaturile prognozate pentru 12 noiembrie confirmă un episod de încălzire semnificativă în România. În special în sudul și vestul țării, valorile termice vor depăși considerabil mediile climatologice ale perioadei.
Totuși, încălzirea nu va însemna și vreme predominant frumoasă, deoarece precipitațiile vor afecta numeroase regiuni, iar în zonele montane vântul va avea intensificări importante.
Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 9-22 noiembrie, acest episod de temperaturi ridicate va fi urmat de o răcire accentuată în a doua parte a săptămânii.
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