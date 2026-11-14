Zborurile din SUA s-au reluat cu întârzieri după suspendarea națională a decolărilor

Zborurile interne și internaționale către Statele Unite au fost reluate sâmbătă, cu întârzieri, după ce FAA a ridicat o interdicție de decolare la nivel național cauzată de defecțiuni la sistemele de comunicații.
Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite a autorizat reluarea traficului aerian sâmbătă, după ce a ridicat o interdicție națională de decolare impusă vineri după-amiază. Măsura a fost luată în urma unor probleme de comunicații în cadrul controlului traficului aerian, care au determinat anularea a mii de curse și blocarea zecilor de mii de pasageri pe aeroporturi.
Perturbările sunt așteptate să continue în cursul weekendului. Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a precizat că revenirea la un regim normal de operare va necesita timp, procesul depinzând parțial de disponibilitatea echipajelor companiilor aeriene. Deși aeronavele care se aflau deja în zbor în momentul suspendării au putut ateriza, numeroase avioane și echipaje nu se află acum în pozițiile necesare pentru executarea zborurilor ulterioare.
Duffy a explicat că instabilitatea sistemelor radio și radar a fost cauzată de oprirea routerelor din cauza supraîncărcării cu date. Problema fundamentală constă în funcționarea simultană a sistemelor analogice mai vechi și a celor digitale mai noi. El a respins sugestiile conform cărora guvernul ar fi responsabil pentru defecțiuni, afirmând că cauzele rezidă în tehnologia veche.
Markwayne Mullin, membru republican al Comisiei pentru Securitate Internă, a declarat că eforturile de remediere a erorilor din sistem au dus la colapsul tehnologiei mai vechi. „Soluțiile improvizate nu funcționează”, a spus el. În fața jurnaliștilor, la Casa Albă, Mullin a precizat că suspendarea zborurilor a fost o măsură de precauție și că nu există indicii că perturbarea ar fi cauzată de un atac cibernetic, deși nicio ipoteză nu poate fi exclusă complet. El a menționat, de asemenea, că incidentul nu are legătură cu întreruperea serviciilor Microsoft din joi.
Rețeaua de control al traficului aerian din SUA este un amestec de tehnologii dezvoltate de-a lungul deceniilor. La începutul lunii noiembrie, Duffy a anunțat planuri pentru eliminarea treptată, până la sfârșitul anului 2028, a sistemelor informatice care datează din anii '80, unele dintre acestea folosind încă dischete.
În Europa, impactul asupra zborurilor către SUA a fost atenuat de diferența de fus orar. Toate zborurile către Statele Unite au fost suspendate temporar în cursul nopții, însă consecințele directe au rămas gestionabile din cauza interdicțiilor privind zborurile pe timp de noapte. Sâmbătă dimineață, agenția europeană pentru siguranța aviației, Eurocontrol, a eliminat notificarea privind interdicția de decolare de pe site-ul său și a solicitat companiilor aeriene să emită informări referitoare la întârzieri pentru aeronavele care nu au putut decola imediat.
De la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, FAA a suspendat decolările la nivel național de doar două ori. Ultima astfel de măsură a fost luată în ianuarie 2023, din cauza unei defecțiuni a sistemului utilizat pentru transmiterea mesajelor către piloți, și a fost ridicată după câteva ore.