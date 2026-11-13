Accident pe DN 7, în Argeș: Un TIR s-a răsturnat. Trafic alternativ

Trafic îngreunat pe DN 7, la Cotmeana, Argeș, după ce un TIR încărcat cu hârtie igienică s-a răsturnat. Circulația se desfășoară alternativ.
Traficul rutier este îngreunat vineri dimineață, 13 noiembrie, pe DN 7, în județul Argeș, în zona localității Cotmeana, după ce un TIR încărcat cu hârtie igienică s-a răsturnat pe carosabil. Circulația se desfășoară alternativ, pe un singur fir, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.
Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 145+700 al DN 7, pe ruta Pitești – Râmnicu Vâlcea. Autocamionul a lovit parapetul din beton, după care s-a răsturnat pe partea carosabilă.
Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime. Pentru desfășurarea intervenției și gestionarea traficului, circulația în zonă se desfășoară alternativ, pe un singur fir.
Ceață densă pe mai multe drumuri din țară. Vizibilitate sub 200 de metri
Pe lângă problemele de trafic de pe DN 7, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe mai multe drumuri din județele Bacău, Cluj, Dolj, Mehedinți, Olt și Vaslui.
La nivel național, circulația se desfășoară în general pe carosabil umed, în condițiile în care sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie.
Pe autostrăzile A3 București – Brașov și A7 Ploiești – Bacău, ploaia și ceața afectează condițiile de deplasare, vizibilitatea scăzând pe alocuri sub 200 de metri.
Pe autostrăzile A1 București – Pitești și A2 București – Constanța, precum și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, carosabilul este umed, însă vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic se mențin în limite normale.
Trafic feroviar oprit pe Magistrala 100, în Teleorman
Tot vineri dimineață, circulația feroviară este oprită pe Magistrala 100, între stațiile CF Atârnați și Rădoiești, din județul Teleorman.
Măsura a fost luată după ce trenul IR 10090, care circula pe ruta Roșiori – București, a acroșat un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată.
Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar reluarea circulației feroviare în condiții normale era estimată după ora 8:00.
Recomandările polițiștilor pentru șoferii care circulă pe ceață
Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare.
În cazul deplasării pe autostradă, șoferii sunt sfătuiți să nu oprească pe benzile de circulație sau pe banda de urgență. Dacă apare o defecțiune tehnică, aceștia trebuie să pornească luminile de avarie, să poarte vesta reflectorizantă, să scoată pasagerii în afara carosabilului și să amplaseze triunghiurile reflectorizante.
Autoritățile recomandă prudență sporită, în special în zonele în care ceața reduce semnificativ vizibilitatea.
Informații privind accidentul și condițiile de trafic: Centrul Infotrafic al Poliției Române.