Tragedie în Pitești: O femeie de 82 de ani a murit după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc

Tragedie în Pitești, în zona Comisariatului. O femeie de 82 de ani ar fi căzut de la etajul al treilea. SMURD și Poliția au intervenit.
Un eveniment tragic a avut loc joi, 12 noiembrie 2026, în municipiul Pitești. O femeie în vârstă de 82 de ani și-ar fi pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul al treilea al unui bloc de locuințe din zona Comisariatului.
Potrivit informațiilor disponibile, femeia locuia singură. Circumstanțele în care s-a produs incidentul nu sunt, deocamdată, cunoscute, urmând să fie stabilite în urma cercetărilor efectuate de autorități.
Echipajele SMURD au intervenit la fața locului
La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje medicale SMURD din cadrul ISU Argeș. Din păcate, în momentul intervenției, femeia nu mai prezenta semne vitale.
În ciuda eforturilor depuse de salvatori, medicul prezent la fața locului a constatat decesul victimei.
Poliția investighează împrejurările tragediei din Pitești
Polițiștii din cadrul structurilor de Criminalistică au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.
La fața locului a fost prezent și un echipaj de Medicină Legală. Anchetatorii urmează să clarifice toate împrejurările în care femeia de 82 de ani ar fi căzut de la etajul al treilea al imobilului.
Până la finalizarea cercetărilor, nu sunt cunoscute cauzele care au dus la producerea acestei tragedii.