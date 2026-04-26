George Simion, în direct la Realitatea PLUS: ”Vrem la guvernare pentru a organiza alegeri corecte. AUR, dispus la concesii în favoarea României”

Sursă: Realitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, va fi în această seară față în față cu Anca Alexandrescu, într-o ediție maraton a emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Liderul suveranist va anunța, în direct la Realitatea PLUS, strategia debarcării lui Ilie Bolojan, dar și calendarul alegerilor anticipate.

În primul rând, toată lumea, toată lumea, toată lumea care până acum a făcut greşeli, inclusiv noi, ar trebui să înţeleagă că nu mai e vreme de jocuri politice.

Ţara este în criză, nu am dus-o noi acolo, însă cu toţii avem nevoie să ridicăm ţara din prăpastie şi să oprim aceste jocuri politicianiste. Spuneaţi de guvernul Bolojan. Dacă mai stă în formula asta fără suport popular, fără... Trebuie să aibă o majoritate, în primul rând. Dacă partidele de pe locul 3 şi 4 conduc ţara împotriva logicii prin proviziune originală asupra democraţiei, înseamnă că suntem mai rău decât în 1990.

Ne-au întristat a afirmațiile lui Nicușor Dan, dar totodată am putut face niște comparații. Este timpul să ajungem la reconciliere națională. Reconcilierea începe prin noi, și moțiunea, și celelalte instrumente pe care noi le avem ca opoziție parlamentară, sperăm să ajute ca să oprim această criză, să oprim această suferință, să nu mai întrebe pensionarii, antreprenorii, mamele, agricultorii ce faceți, domnul Simion? Aș face mult mai multe.

Am în momentul acesta 20% în Parlament prin colegii mei, prin voturile cu care românii ne-au dat încrederea lor. Sigur că dacă mâine sunt alegeri, am avea mult mai mult. Vrem să ajungem la alegeri anticipate, vom depune o moțiune, sperăm ca într-un timp cât mai scurt acest guvern să plece și ca forțele politice să stea la aceeași masă.

Noi am enunțat niște condiții, noi am enunțat niște lucruri care ar duce la reforma clasei politice, la întoarcerea democrației, la întoarcerea către popor și avem un plan de reconstrucție economică.

Economia, în primul și în primul rând, ne interesează pentru că în aceste zece luni de când ni s-au propus reforme, cheltuielile statului au rămas aceleași. Și acum, pe repede înainte, sub motivația falsă că trebuie să îndeplinim un jalon, se dorește vânzarea, într-un mod netransparent, a activelor strategice ale românilor. Ce parte din acțiunile companiilor, cele mai profitabile?

Trebuie, la început, să deschizi ușa și după aia va continua tot așa, pentru că în momentul în care FMI-ul va constata că nu ai ce să vinzi, se va ajunge și la pachetele majoritare. Sunt analiști economici care spun că la sfârșitul anului ne vom afla în situația aceasta. În sensul ăsta am depus un proiect de lege săptămâna trecută, în sensul ăsta vom acționa lăsând orice orgoliu și orice interes politic la o parte.

Și așa cum am spus când am lansat manifestul opoziție națională, opoziție totală, vom vota fiecare moțiune simplă și fiecare moțiune de cenzură. Miza noastră reală este să ajungem înapoi la votul democratic.

Mâine, dacă avem alegeri anticipate, cu acest guvern organizând alegerile, cu siguranță nu vom avea niște alegeri corecte, niște alegeri libere.

Anca Alexandrescu: Deci moțiunea, ca să înțeleg, moțiunea este scrisă?

George Simion: Nu. O să trebuiască să ajungem la un consens și cu celelalte forțe politice pentru a scrie...

Anca Alexandrescu: Și cu PSD-ul?

George Simion: Cu toate formațiunile politice care își doresc ca acest...

Anca Alexandrescu: Deci luați în calcul să aveți o discuție și cu PSD-ul pentru a face o moțiune comună?

George Simion: Doamnă Alexandrescu, în afară de Nicușor Dan, eu am vorbit cu toți oamenii relevanți, cu toți oamenii importanți după ierarhia în stat, în ultimele zile și voi continua să fac acest lucru pentru că...

Anca Alexandrescu: Ați vorbit și cu domnul Grindeanu? Am vorbit cu toți oamenii relevanți, cu toți oamenii importanți din ierarhia statului român și voi continua să fac acest lucru.