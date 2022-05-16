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Tineri din Argeș prezenți la Turneul Final al Campionatului Național de Junioare I

Tineri din Argeș prezenți la Turneul Final al Campionatului Național de Junioare I

Tineri din Argeș prezenți la Turneul Final al Campionatului Național de Junioare I

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 16 mai 2022, 19:10

Programul meciurilor echipei argeșene

Tineri sportivi din Mioveni vor fi prezenți la Turneul Final al Campionatului Național de Junioare I.

Turneul va avea loc în perioada 16-20 mai 2022, la Timișoara.

Echipele care s-au calificat sunt cele care au câștigat cele șase turnee semifinale: CS Dacia Mioveni 2012,Dinamo București, CSM București, CTF Mihai I, CSS Lugoj și Bega Timișoara.

Programul meciurilor echipei argeșene

Luni, 16 mai 2022
13.30: CS Dacia Mioveni 2012 – CSS Lugoj
Marți, 17 mai 2022
11.00: CSM București – CS Dacia Mioveni 2012
Miercuri, 18 mai 2022
16.00: CS Dacia Mioveni 2012 – Bega Timișoara
Joi, 19 mai 2022
11:00 Dinamo București – CS Dacia Mioveni 2012
Vineri, 20 mai 2022
10:30 CS Dacia Mioveni 2012 – CTF Mihai I

Sursa: Realitatea de Arges

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