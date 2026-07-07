Clipe dramatice lângă Boița. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ: unul a fost scos inconștient

Două persoane au fost surprinse de un mal de pământ, în urma unui accident de muncă produs în apropiere de Boița. La fața locului au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, pentru acordarea primului ajutor.
Ambele victime au fost scoase de sub pământ până la sosirea sau în timpul intervenției echipajelor medicale. Din primele informații, una dintre persoane este inconștientă, iar cealaltă este conștientă.
Două echipaje medicale au fost trimise la fața locului
Accidentul de muncă s-a produs în apropiere de Boița, iar intervenția este în desfășurare. Două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu au fost mobilizate pentru a evalua starea celor două persoane surprinse de malul de pământ și pentru a le acorda îngrijiri medicale.
Situația este una gravă, mai ales în cazul victimei care a fost găsită inconștientă. În astfel de intervenții, primele minute sunt esențiale, pentru că persoanele prinse sub pământ pot suferi traumatisme severe sau probleme respiratorii. Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul și în ce condiții se desfășurau lucrările, conform presei locale.
Ambele victime au fost scoase de sub pământ
Potrivit primelor date transmise, cele două persoane au fost extrase de sub pământ. Una dintre victime este inconștientă, iar cealaltă este conștientă, urmând să fie evaluată de echipajele medicale ajunse la fața locului.
Reprezentanții SAJ Sibiu au transmis primele informații despre intervenție:
„Două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu intervin în acest moment la un accident de muncă, în apropiere de Boita. Două persoane au fost surprinse de un mal de pământ. Din primele informații, o persoană este inconștientă, iar a doua este conștientă,ambele fiind extrase de sub pământ”, este anunțul SAJ.