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Actualitate· 1 min citire
Cod galben de furtuni în cea mai mare parte a zonei montane. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină - HARTĂ
Furtună/ Profimedia
Publicat14 iul. 2026, 11:03
SursăRealitatea.Net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică valabilă pentru ziua de miercuri, 15 iulie. Avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 21:00 și vizează cea mai mare parte a zonei montane.
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