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Sport· 1 min citire
Tenis. Sorana Cîrstea a urcat pe locul 17 WTA
Sorana Cîrstea
Publicat13 iul. 2026, 14:08
Sursărealitatea.net
În fruntea clasamentului mondial se menține Arina Sabalenka
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