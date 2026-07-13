Sorana Cîrstea scrie istorie la 36 de ani. Românca a ajuns la cea mai bună clasare din carieră

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 17:56

Sorana Cîrstea a încheiat ediția din acest an a turneului de la Wimbledon cu un motiv important de satisfacție. Deși a fost eliminată în turul al treilea, jucătoarea din România a urcat pe cea mai înaltă poziție din cariera sa în clasamentul WTA.

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