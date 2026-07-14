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"Michael" devine primul film biografic care depășește 1 miliard de dolari la box-office
Michael, film biografic
Publicat14 iul. 2026, 11:14
Sursărealitatea.net
Filmul "Michael", dedicat vieții lui Michael Jackson, a depășit pragul de 1 miliard de dolari la box office-ul mondial, devenind primul film biografic din istorie care reușește această performanță.
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