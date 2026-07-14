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Actualitate· 2 min citire
Momentul în care un polițist oprește pe DEx12 și sare în ajutorul victimelor unui accident rutier. Agentul era în timpul liber VIDEO
Accident DEx12/ Foto: ISU Argeş
Publicat14 iul. 2026, 10:14
SursăRealitatea.Net
Un polițist aflat în afara orelor de serviciu a fost primul care a intervenit la accidentul produs luni dimineață pe Drumul Expres DEx12, în apropiere de localitatea Albota. Agentul a oprit imediat, a acordat primul ajutor victimelor și a asigurat zona până la sosirea echipajelor de intervenție.
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