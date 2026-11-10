Alertă în Argeș! Un bărbat de 41 de ani din Topoloveni a dispărut

Un bărbat de 41 de ani din Topoloveni a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția Argeș îl caută.
Polițiștii din Argeș sunt în alertă după dispariția unui bărbat în vârstă de 41 de ani din orașul Topoloveni. Șerban Mihai-Cătălin a plecat de acasă luni, 9 noiembrie, și nu a mai revenit, iar oamenii legii desfășoară verificări pentru a-l găsi.
Sesizarea privind dispariția a fost făcută marți, 10 noiembrie, la Poliția Orașului Topoloveni. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, bărbatul este cunoscut cu plecări voluntare anterioare și are anumite afecțiuni medicale.
Polițiștii au demarat imediat procedurile de căutare, iar datele privind identitatea și semnalmentele acestuia au fost comunicate celorlalte unități de poliție și autorităților cu atribuții de legitimare a persoanelor.
Cum arată bărbatul dispărut din Topoloveni
Pentru identificarea cât mai rapidă a bărbatului, polițiștii au făcut publice semnalmentele și hainele pe care acesta le purta în momentul plecării de la domiciliu.
Șerban Mihai-Cătălin are următoarele caracteristici:
La momentul plecării, bărbatul era îmbrăcat cu pantaloni de trening negri, geacă, fes și pantofi negri.
Apelul polițiștilor: sunați la 112 dacă aveți informații
Polițiștii solicită sprijinul cetățenilor care l-au văzut pe bărbat sau care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla.
Orice detaliu care poate contribui la găsirea lui Șerban Mihai-Cătălin este important.
Persoanele care dețin informații sunt rugate să contacteze autoritățile prin următoarele numere de telefon:
Polițiștii continuă activitățile pentru depistarea bărbatului și fac apel la cetățeni să anunțe imediat orice informație care ar putea ajuta la găsirea acestuia.