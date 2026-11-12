Grindeanu anunță că taxele nu vor crește în 2027. Ce spune despre majorarea pensiilor: „Nu avem ce să negociem”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 12 nov. 2026, 07:05

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că românii nu vor avea parte de noi majorări de taxe în 2027 și că pensiile trebuie indexate conform legii. Președintele social-democraților a declarat că România are nevoie de măsuri care să redea încrederea investitorilor și să contribuie la relansarea economiei. În privința pensiilor, acesta a insistat că majorarea este obligatorie, însă nu a precizat când va avea loc și nici procentul cu care vor crește veniturile pensionarilor.

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